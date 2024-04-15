كشفت مصادر خاصة لصحراء ميديا أن الرئيس السنغالي الجديد بصيرو ديوماي فاي سيزور العاصمة الموريتانية نواكشوط بعد غد الأربعاء.

وستكون هذه الزيارة الخارجية الأولى للرئيس السنغالي الجديد، الذي انتخب رئيسا في الانتخابات التي نظمت في الرابع والعشرين من شهر مارس الماضي.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ قد حضر حفل تنصيب الرئيس الجديد للسنغال، الذي أقيم في جمنادو بضاحية العاصمة السنغالية دكار.

وكان ولد الشيخ الغزواني، قد أجرى أيضا اتصالا هاتفيا بباسيرو ديوماي فاي، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، عبر له من خلاله « عن التهنئة على الثقة الكبيرة التي منحه إياها الشعب السينغالي »، وفق ما أورد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية.

كما عبر له عن عن سعادته بجو « الهدوء والمسؤولية » الذي طبع هذه الانتخابات، مشيدا « بنضج الشعب السينغالي وعراقة تجربته الديموقراطية ».

كما نقل ولد الغزواني الذي يتولى الرئاسية الدورية للاتحاد الأفريقي التهنئة لباصيرو فاي كذلك باسم الاتحاد القاري.