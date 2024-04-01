افتتحت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الاثنين، الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية 2023- 2024، وهي آخر دورة برلمانية عادية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الثاني والعشرين من يونيو 2024.

وقال رئيس البرلمان محمد ولد مكت، في خطاب الافتتاح، إن انعقاد الدورة البرلمانية الحالية يأتي في ظرف سياسي استثنائي يميزه بالتحضير لاستحقاق الانتخابات الرئاسية.

ودعا ولد مكت النواب للاضطلاع بدورهم الرئيسي في توعيّة الموّاطنين بأهمية هذا الحدث وفي حثّ الجميع على التّقييد على اللّائحة الانتخابيّة، والإسهام بشكل فاعل في الجهود الرّاميّة لضمان المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق.

وقال ولد مكت إن موريتانيا شهدت خلال السنوات الخمس الأخيرة تطورا ملحوظا في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.