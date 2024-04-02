قال رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، أحمد ولد داداه، إن عقد مجموعة من مناضلى الحزب ما وصفوه بأنه “مؤتمر استثنائي، خطوة غير شرعية وتعتبر خروجا صارخا على نصوص الحزب وتحديا صارخا لقراراته”.

وأضاف ولد داداه في بيان موقع باسمه، إن “كل مايترتب على مؤتمر هذه المجموعة غير ملزم للحزب”، مؤكدا مضمون ما ورد في تصريحه السابق صالقاضي بإلغاء المؤتمر الاستثنائي للحزب.

وأكد رئيس التكتل، أنه زار المجتمعين في مقر الحزب “في سبيل ثنيهم عما من شأنه الزج بالحزب في المزيد من عدم التوافق حول شؤونه الداخلية”، مشيرا إلى أنه كان في انتظار رد من طرفهم ، إلا أنه “تفاجأ بإعلانهم عن بيان نهائي لما يسمونه المؤتمر الاستثنائي” حسب تعبيره.

وكان عدد من منتسبي الحزب، أعلنوا مساء الاثنين، اختتام “مداولات المؤتمر الإستثنائي لحزب تكتل القوى الديمقراطية، المنعقد أيام السبت و الأحد و الإثنين، بالمقر المركزي للحزب في نواكشوط”.