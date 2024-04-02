توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السنغالية دكار، لحضور مراسم تنصيب الرئيس السنغالي المنتخب باسيرو ديوماي دياخار فاي.

ويرافق ولد الغزواني إلى السنغال وزراء الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج؛ والبترول والمعادن والطاقة؛والوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية.

كما يضم الوفد سفير موريتانيا في داكار؛ بالإضافة لمكلفين بمهمة ومستشارة برئاسة الجمهورية ومدير التشريفات.

وكان ولد الغزواني قد أشاد بعيد انتخاب الرئيس السنغالي بالتجرية الديمقراطية السنغالية، معبرا عن ارتياحه لجو الهدوء والمسؤولية، الذي طبع هذه الانتخابات والذي برهن على نضج الديمقراطية السنغالية.