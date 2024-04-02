أدى الرئيس السنغالي المنتخب باسيرو ديوماي فاي، اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية، رئيسا للسنغال، بعد فوزه في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 24 من شهر مارس الماضي.

وتسلم الرئيس السنغالي الجديد وشاح الجمهورية من القوات المسلحة، ليصبح بذلك ديوماي فاي رسميا خامس رئيس للسنغال والقائد الأعلى للقوات المسلحة السنغالية.

ووعد الرئيس السنغالي في أول خطاب له، بمحاربة الفساد، والعمل على إصلاح الاقتصاد المحلي، واستكمال مسار الديمقراطية السنغالية.

ومن المنتظر أن يصل فاي زوال اليوم الى القصر الرئاسي، كرئيس للسنغال، ويتسلم المهام هناك من الرئيس المنتهية ولايته ماكي صال، الذي لم يحضر لحفل التنصيب، حيث اقتصر الحفل على التنصيب الرسمي وخطاب للرئيس المنتخب.

وأدى باسيرو ديوماي فاي القسم، بحضور عدد من رؤساء الدول الأفريقية، والمسؤولين الحكوميين في بلاده قائلا: “أمام الله والأمة السنغالية، أقسم أن أؤدي بأمانة مهامي كرئيس للجمهورية السنغالية”.

ويعتبر باسيرو ديوماي فاي أصغر رئيس للسنغال، وخامس رئيس في تاريخها، كما أنه أصغر رئيس منتخب في القارة الإفريقية.