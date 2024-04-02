توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا، أن تشهد درجا الحرارة ارتفاعا ملحوظا في معظم مناطق البلاد، خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة في نشرتها اليومية، إن الحالة العامة للطقس ستشهد هبوب رياح معتدلة من شمالية إلى شمالية غربية على شمال البلاد والسواحل، و ستبقى ضعيفة إلى معتدلة من شمالية شرقية إلى شرقية على باقي التراب الوطني مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

بينما ستكون الرؤية متأثرة بفعل الأتربة على الحوضين، مع سماء قليلة الغيوم إلى غائمة على الجنوب الشرقي من البلاد.

أما الحالة العامة لمدينة نواكشوط، فأشارت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الموريتانية، بأن الرياح ستكون ضعيفة إلى معتدلة من شمالية إلى شمالية غربية مع سماء قليلة الغيوم إلى غائمة.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى المتوقعة خلال الأربع و العشرين ساعة المقبلة:

النعمة………………………..32-46°

تمبدغه……………………….30-46°

ولاته………………………….30-45°

عدل بكرو ………………… 30-46°

باسكنو …………….……….30-46°

لعيون……………………… 29-46°

الطينطان………………… 30-46°

كيفه…………………………30-47°

كنكوصه……………………29-48°

باركيول………………….…30-47°

كيهيدي…………………….30-47°

مونكل………………………..31-47°

مقامه………………………28-48°

إمبود……………………….29-48°

ألاك………………..……….29-47°

مقطع لحجار………….…30-47°

بوكى…………………..….27-45°

روصو.…………………….27-45°

بوتيلميت………………..27-45°

أطار………………………24-42°

وادان…………………… 24-39°

شنقيط…………………..22_39°

أوجفت………………….26-43°

نواذيبو…………………18-28°

تجكجه………..…………27-43°

تيشيت………..………..29-45°

سيلبابي……………….29-48°

ازويرات……….……….17-36°

بئر أم اكرين………….14-33°

اكجوجت……………….25-43°

نواكشوط……………23-37°