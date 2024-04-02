قال الرئيس السنغالي المنتخب باسيرو ديوماي فاي، إن بلاده ستكون تحت قيادته “بلد الأمل، بلدا هادئا يتمتع بالقضاء المستقل والديموقراطية المعززة”.

باسيرو فاي، كان يؤدي اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مئات المسؤولين السنغاليين والعديد من رؤساء الدول والقادة الأفارقة في مركز المعارض في مدينة ديامنياديو الجديدة، بالقرب من دكار.

وتعهد في كلمة مقتضبة بعد أداء القسم، بإجراء “تغيير منهجي” على رأس الدولة و”مزيد من السيادة” فضلا عن التهدئة بعد سنوات من الاضطرابات.

كما تعهذ بالدفاع عن “وحدة الأراضي والاستقلال الوطني، وعدم ادخار أي جهد لتحقيق الوحدة الأفريقية”.

وقال إنه “يدرك” أن فوزه الكبير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 آذار/مارس ينم عن “رغبة عميقة في التغيير المنهجي”.

وأكد أنه سمع “بوضوح صوت النخب الصريحة التي تعبر بصوت عال وقوي عن تطلعنا لمزيد من السيادة والتنمية والرفاه” في أفريقيا.

ويخلف فاي (44 عاما ) لمدة خمس سنوات، ماكي سال (62 عاما) الذي قاد البلاد البالغ عدد سكانها 18 مليون نسمة لمدة 12 عاما.

ولم يشغل فاي أي منصب منتخب من قبل،وأصبح أصغر رئيس للدولة الواقعة في غرب إفريقيا منذ الاستقلال في عام 1960.