قال المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عبد الفتاح ولد حبيب، إن الوكالة ستطلق “حزمة من برامج المقاولات.”

وأوضح في خطة عمل نشرتها الوكالة (حتمية التحول واستراتيجية التطوير)، أن برامج المقاولات التي ستطلق هي:”نماذج” و”ريادة الأعمال المحلية” و”ريادة الأعمال النسائية” و”ريادة الأعمال لذوي الاحتياجات الخاصة”.

وأكد أن ريادة الأعمال، ستكون “محورا أساسيا ضمن الخطة السنوية الجديدة، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية في مجال مواكبة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع واختيار وتمويل ومتابعة الأكثر قدرة على النجاح، بهدف خلق جيل من الرواد من حاملي الأفكار الإبداعية وأصحاب الشركات الناشئة.”

وأضاف أن الوكالة تعمل “على توفير بنك من الأفكار الصالحة للتنفيذ وإنجاز دراسات حول الشُّعَب الإنتاجية وسلاسل القيم المناسبة لتطوير ريادة الأعمال في مختلف الولايات.”

وذكر أن “سوق العمل يحتاج كأي سوق؛ إلى خلق فضاء يجتمع فيه العرض والطلب، وهي المهمة التي أرى أنها المسؤولية الأساسية للوكالة؛ حيث يجب أن تكون بورصة للتداول حول الشغل وفضاءً يلتقي فيه المشغلون والباحثون عن العمل، في إطار من الشفافية.”

ولفت إلى أنه في موريتانيا لا تكاد توجد ” أي إعلانات عن فرص العمل المتوفرة،” “إذا استثنينا المسابقات الحكومية وعروض المؤسسات الدولية والمشاريع الممولة من طرفها.”

وقال إن الوكالة ستعمل “على كشف نسبة معتبرة من الفرص التي يتيحها ما يعرف بالسوق المخفي وعلى ضمان النشر المكثف لمختلف عروض الشغل من خلال عدة أنشطة.”

وأشار إلى أن نهاية السنة، ستكون “فرصة لتقييم هذه الخطة، وإعداد خطة استراتيجية ثلاثية نفكر في عرضها ضمن أيام تشاورية بمناسبة مرور عشرين سنة على تأسيس الوكالة.”