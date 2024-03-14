دعا الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، إلى تصحيح وتفادي الأخطاء والاختلالات التي شهدتها الاستحقاقات الماضية، باتخاذ التدابير الضرورية لذلك في الوقت المناسب مع احترام القوانين ذات الصلة.

جاء ذلك خلال اجتماع ولد بلال بأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، برئاسة الداه ولد عبد الجليل.

وقال ولد بلال إن الحكومة لن تدخر «جهدا في دعم اللجنة ماديا ولوجستيا من أجل تنظيم الانتخابات المقبلة بشكل يضمن شفافيتها ومصداقيتها لدى كل المشاركين».

وأكد رئيس اللجنة الداه ولد عبد الجليل «جاهزية اللجنة على تسيير الاستحقاقات المقبلة في وقتها وبشفافية كاملة ».

وجرى اللقاء بحضور وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين.

وقد أعلنت اللجنة في وقت سابق أن الانتخابات الرئاسية ستنظم في 22 من شهر يونيو المقبل.