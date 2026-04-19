استقبلت السعودية، يوم السبت، أولى دفعات الحجاج القادمين من الخارج لأداء مناسك الحج هذا العام، وسط ترتيبات لوجستية وأمنية وصحية قالت السلطات إنها تهدف إلى تسهيل إجراءات الوصول والتنقل داخل البلاد.

ووصلت أولى الرحلات إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، قادمة من باكستان وماليزيا وتركيا وبنغلاديش، ضمن مستفيدين من مبادرة «طريق مكة» التي تتيح إنهاء إجراءات السفر في بلد المغادرة قبل الوصول إلى المملكة.

وبحسب السلطات، شملت الإجراءات المسبقة أخذ البيانات الحيوية وإصدار تأشيرات الحج إلكترونياً، إلى جانب استكمال إجراءات الجوازات والفحوصات الصحية، وترميز الأمتعة وفرزها مسبقاً وفق ترتيبات النقل والإقامة داخل السعودية.

وعقب الوصول، نُقل الحجاج عبر حافلات مخصصة إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تولت الجهات المعنية نقل الأمتعة بشكل مباشر إلى مواقع السكن.

وتنفذ وزارة الداخلية السعودية مبادرة «طريق مكة» للعام الثامن على التوالي ضمن برنامج «خدمة ضيوف الرحمن» المرتبط برؤية المملكة 2030، عبر 17 منفذاً في 10 دول، بينها دول تشارك للمرة الأولى مثل السنغال وبروناي دار السلام.

وقالت بيانات رسمية إن المبادرة استفاد منها منذ إطلاقها عام 2017 أكثر من 1.25 مليون حاج.