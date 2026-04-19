تنطلق في العاصمة السنغالية داكار، صباح الاثنين، النسخة العاشرة من منتدى داكار الدولي للسلم والأمن في أفريقيا.

ويبحث المشاركون في هذه النسخة موضوع «تحديات الاستقرار والسيادة والتكامل في أفريقيا»، في ظل التحولات التي تشهدها القارة والعالم.

ويجمع المنتدى رؤساء ومسؤولين حكوميين وخبراء، حيث يناقش تفاقم الصراعات المسلحة في القارة، والإرهاب، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتغير المناخ، من بين تحديات أخرى تسهم في انعدام الاستقرار في عدد من الدول الأفريقية، وتشكل عائقاً أمام تحقيق الاستقرار والتكامل في القارة.

ووفق المنظمين، فإن هذه النسخة تمثل مرحلة نضج لهذا المنتدى، بعد تسع نسخ خلال السنوات الماضية، شكلت منصة للرؤساء وقادة الرأي في القارة وخارجها لمناقشة حلول مستدامة لمختلف التحديات التي تواجه أفريقيا.

وتسعى السنغال من خلال هذه النسخة إلى تقديم رؤى أوسع وحلول أشمل للمشاركين، تكون أقرب إلى واقع ويوميات أبناء القارة، مع الاحترام الكامل لسيادة الدول وخصوصياتها.

ويستمر المنتدى يومين، ويختتم بتوصيات صادرة عن المشاركين في ست ورشات، تناقش موضوعات من بينها مخاطر انتشار التطرف العنيف، وتحديات التكامل البيني، واستراتيجية أفريقيا لتحقيق السيادة الرقمية والتكنولوجية، إضافة إلى عوائق تحقيقها.