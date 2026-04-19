موريتانيا: قالت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري في موريتانيا إن عمليات هدم البنايات غرب طريق نواذيبو جاءت بعد استنفاد جميع المهَل القانونية وفشل المعنيين في تقديم أي سند قانوني يثبت ملكيتهم أو حصولهم على تراخيص بناء.

موريتانيا: أدانت الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل، حكماً صادراً عن محكمة لعيون يقضي بسجن متهم لمدة سنتين في قضية اغتصاب ثلاث فتيات من طرف زوج والدتهن، معتبرة أن الحكم لا يتناسب مع خطورة الوقائع.

موريتانيا: أطلق وزير التنمية الحيوانية الموريتاني سيدي أحمد ولد محمد، السبت، سلسلة مشاريع في مدينة النعمة شرقي البلاد، تهدف إلى تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز إنتاج الألبان في ولاية الحوض الشرقي.

النيجر: قال وزير الخارجية النيجري بكاري ياو سانغاري إن الناشط البان أفريقي كيمي سيبا يحمل جواز سفر دبلوماسياً صادراً عن النيجر، وذلك في أول توضيحات رسمية من نيامي بشأن توقيفه في جنوب أفريقيا، حيث تشير الشرطة المحلية إلى احتمال ترحيله إلى بنين.

توغو: ناقشت اجتماعات رفيعة المستوى في العاصمة التوغولية لومي استراتيجية توغو الجديدة لمنطقة الساحل، والتي تركز على تعزيز التعاون بين دول الشمال والدول الساحلية مع بلدان الساحل على أسس جديدة بهدف مكافحة الإرهاب.

السعودية: استقبلت السعودية، السبت، أولى طلائع «ضيوف الرحمن» الذين بدأوا بالتوافد إلى البلاد من مختلف أنحاء العالم؛ تأهباً لأداء مناسك حج هذا العام وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تمَّت تهيئتها تنفيذاً لتوجيهات قيادة البلاد بتسخير جميع الإمكانات لخدمة الحجاج وتمكينهم من أداء النسك بكل يسر وسهولة، وسط أجواء روحانية وإيمانية مفعمة بالطمأنينة.

إيران: حذّر «الحرس الثوري» الإيراني، السفن من الاقتراب من مضيق هرمز، مهدداً باستهداف أي سفينة تخالف التعليمات.

وقالت بحرية «الحرس الثوري» في بيان إن «العدو الأميركي لم يرفع الحصار البحري».