قال رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو إن الموريتانيين المقيمين في بلاده يعيشون «كما لو كانوا في بلدهم»، مشيداً باندماجهم ونشاطهم الاقتصادي.

وأضاف ساسو نغيسو أن الموريتانيين موجودون في مختلف أنحاء أفريقيا، ومن بينها الكونغو، حيث ينشطون في التجارة وأعمال مختلفة، مشيراً إلى أنهم يتعايشون مع المواطنين الكونغوليين منذ عقود طويلة.

وأوضح أن عدداً منهم يمتلك محلات ويعمل في أنشطة اقتصادية متعددة، بما في ذلك في قريته أويو الواقعة على بعد نحو 400 كيلومتر من العاصمة برازافيل.

وأكد الرئيس الكونغولي أن أوضاع الجالية الموريتانية في بلاده جيدة، معتبراً أن الكونغو تمثل لهم «البلد الثاني».