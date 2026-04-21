موريتانيا: قالت مصادر خاصة ل”صحراء ميديا”، إن وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين اجتماعا مع عدد من الأحزاب السياسية المعارضة والموالاة، لبحث معهم السبل لكسر جمود الحوار الوطني.

موريتانيا: أشادت موريتانيا، يوم الاثنين، بالإجراءات الأمنية التي نفذتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أسفرت عن تفكيك خلية وصفتها بالإرهابية وتوقيف عناصرها، مؤكدة تضامنها الكامل مع أبوظبي في حماية أمنها واستقرارها.

موريتانيا: حدد مؤتمر الرؤساء في الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) اليوم الأثنين، مواعيد جلسات مساءلة لعدد من أعضاء الحكومة.

ووفق جدول الأعمال، تبدأ جلسات المساءلة يوم 30 أبريل، حيث ترد وزيرة المياه والصرف الصحي ووزير الطاقة والنفط على أسئلة شفوية للنواب، على أن تتواصل جلسات مماثلة يوم 7 مايو وتشمل وزراء التعليم العالي والتنمية الحيوانية والعقارات.

السنغال: دعا الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، يوم الاثنين، إلى إعادة صياغة المقاربات الأفريقية لمواجهة الأزمات الأمنية وتعزيز سيادة القارة، وذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح النسخة العاشرة من منتدى داكار للسلام والأمن في أفريقيا، المنعقد في مدينة ديامنياديو.

أثيوبيا: أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي استعادة السيطرة على حكومة إقليم تيغراي، في خطوة قالت إنها تُبطل عملياً اتفاق السلام مع الحكومة الاتحادية الإثيوبية الذي أنهى أحد أكثر النزاعات دموية في القرن الحالي.

إيران: قالت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الاثنين، إن البحرية الأمريكية أعادت 27 سفينة حاولت دخول أو مغادرة موانئ إيرانية منذ بدء حصار بحري فرضته واشنطن قبل نحو أسبوع خارج مضيق هرمز.