قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب ولد سالم فال، اليوم الجمعة، إن نسبة تقدم الأشغال في البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط تجاوزت 88%، مؤكدا أن المشاريع ستكتمل خلال شهر مايو المقبل.

وأوضح في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، أن الهدف من الزيارة الميدانية التي أداها لعدد من الورشات في مقاطعتي السبخة وتفرغ زينة هو الوقوف على وتيرة الإنجاز وتسريعها، وضمان احترام الآجال المحددة وجودة التنفيذ.

وأضاف أن البرنامج يشمل عدة قطاعات حيوية مرتبطة بحياة المواطنين، من بينها التعليم والصحة والبنى التحتية، مشيرا إلى أنه يركز على تحسين ولوج السكان إلى الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات المياه والكهرباء والطرق والبيئة.

وأشار إلى أن ما تحقق حتى الآن يمثل تقدما ملموسا، مع مواصلة الجهود لاستكمال ما تبقى من المشاريع خلال الآجال المحددة.