Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الجمعة, 10 أبريل
24/24 :
chinguitel Mauritel
حزب الإنصاف يدين تصريحات نائب برلماني ويدعو لتطبيق القانون

محمد الهادي

دان حزب الإنصاف تصريحات صادرة عن أحد نواب البرلمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا أنها تضمنت عبارات «نابية وخطيرة» وتمسّ بقيم المجتمع.

وقال الحزب، في بيان صادر اليوم الجمعة، إن هذه التصريحات تضمّنت إساءة لرئيس الجمهورية، بوصفه رمز الدولة، إلى جانب ما وصفه بدعوات تُغذّي التفرقة وتُحرّض على الفتنة، معتبرا أنها تمثل «انزلاقا خطيرا» في الخطاب العام وتجاوزا لحدود المسؤولية السياسية والأخلاقية.

وأكد الحزب أن حرية التعبير لا يمكن أن تكون غطاءً للإساءة أو التحريض أو المساس بثوابت المجتمع، داعيا القوى السياسية والحقوقية والنخب الإعلامية إلى إدانة ما وصفه بالتصريحات «الهدّامة» والعمل على ترسيخ خطاب وطني مسؤول.

كما دعا إلى التمسك بقيم المجتمع وتعزيز التماسك، معتبرا أن الاختلاف يجب أن يكون مصدر إثراء لا سببا للانقسام، مطالبا الحكومة والجمعية الوطنية بتطبيق القانون «بصرامة وعدالة» في هذه القضية.

شاركها.

