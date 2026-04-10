أكدت رئيسة مركز الأعمال الأمريكي-الإفريقي كندرا إل. غايثر وجود اهتمام متزايد من المؤسسات الاقتصادية الأمريكية بالسوق الموريتانية، مشيدة بالإمكانات الاستثمارية التي تزخر بها البلاد، خصوصا في مجالات الطاقة والغاز.

وقال الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين في منشور على صفحته في فيسبوك إن هذا الموقف عبّرت عنه غايثر خلال لقاء جمعها برئيس الاتحاد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأضاف أن الجانبين بحثا سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين موريتانيا والولايات المتحدة، واستكشاف فرص الاستثمار، خاصة في قطاعات الطاقة والمعادن والبنية التحتية والصيد البحري والزراعة.

وأوضح رئيس الاتحاد أن الحكومة باشرت إصلاحات اقتصادية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى استعداد القطاع الخاص لتعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية، فيما ناقش الطرفان تنظيم بعثات أعمال مشتركة لدعم التبادل التجاري وإقامة مشاريع استثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.