تخرجت، اليوم الجمعة، الدفعة 103 من التلاميذ الحرسيين في مدرسة الحرس الوطني بمدينة روصو، وتضم 238 عنصراً.

وقال قائد أركان الحرس الوطني إبراهيم فال الشيباني إن هذا التخرج يأتي تتويجاً لمرحلة تدريبية سعت إلى تأهيل أفراد الدفعة بالمهارات العسكرية الأساسية وتعزيز الانضباط، مضيفاً أن الحفل يعكس اهتمام السلطات بتطوير الجاهزية الأمنية.

من جهته، أوضح مدير مدرسة الحرس الوطني، العقيد أحمد ولد عبد الله ولد أعلي، أن أفراد الدفعة خضعوا لتكوين عسكري أساسي، إلى جانب تدريب نظري وتطبيقي استمر ثمانية أشهر، بإشراف طاقم متخصص ووفق برنامج محدث يهدف إلى إعدادهم لمهامهم المستقبلية.

وتعد مدرسة الحرس الوطني، التي تعود نشأتها إلى مطلع القرن الماضي، أقدم مؤسسة للتكوين العسكري في البلاد، وقد خرجت أكثر من مائة دفعة حتى الآن، وفق إدارة المدرسة.

وتخللت الحفل عروض ميدانية وتمارين في الرماية، إلى جانب استعراض عسكري وتوزيع جوائز على بعض المشاركين.