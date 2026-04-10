أطلقت جامعة نواكشوط، اليوم الجمعة، ورشة تكوينية متخصصة في تقنيات البحث عن عمل، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل «تشغيل».

وقالت الجامعة في منشور، إن الورشة تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب وتمكينهم من أدوات البحث عن عمل، في إطار شراكة بين الجامعة ووكالة «تشغيل».

وأضافت أن نحو 1000 طالب سيستفيدون من هذه الورشة، حيث سيتلقون تدريبا على إعداد السيرة الذاتية ورسائل التحفيز وفق المعايير المهنية، إلى جانب تقنيات اجتياز المقابلات الشخصية وتسويق المهارات، ويشمل البرنامج طلاب السنة الثالثة من الليصانص والسنة الأولى من الماستر من مختلف التخصصات، على أن ينظم التدريب على دفعات.

وكانت جامعة نواكشوط ووكالة «تشغيل» قد وقعتا، في 9 يناير 2026، اتفاقية شراكة تهدف إلى ربط التكوين الأكاديمي بسوق العمل، من خلال تنظيم ورش تدريبية وإطلاق خدمات توجيه مهني داخل الحرم الجامعي.