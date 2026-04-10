أكدت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، اليوم الجمعة، اعتماد إجراءات تقنية وتنظيمية صارمة لمحاربة الغش في الامتحانات والمسابقات الوطنية، بما يعزز الرقابة ويضمن الشفافية.

وقالت الوزيرة إن القطاع سيعتمد، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التحول الرقمي، إجراءات تقنية وتنظيمية جديدة لتطوير أساليب الرقابة.

وأضافت الوزيرة أن هذه الإجراءات تشمل تحسين معايير اختيار المراقبين ورؤساء المراكز، بما يضمن نزاهة الامتحانات، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعتمدة في هذا المجال.

وذكرت الوزارة في منشور أن الاجتماع تناول عددا من القضايا المرتبطة بالتحضير للافتتاح الدراسي، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات سابقة، والعمل على تحسين جودة الأداء التربوي.