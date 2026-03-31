كشفت الأمينة العامة لوزارة الصحة، العالية يحي منكوس، اليوم الثلاثاء، عن تحسن كبير في جودة الخدمات الصحية المقدمة للاجئين، مؤكدة ارتفاعها من 31% عام 2020 إلى 90% بنهاية العام الماضي.

وأوضحت بنت منكوس، خلال ورشة فنية، أن القطاع نفذ إصلاحات هيكلية شملت تحويل تسيير أربع وحدات صحية داخل مخيمات اللاجئين إلى المصالح الحكومية، وتعزيز الكادر الطبي ليتجاوز 108 عناصر، إلى جانب تأهيل منشآت صحية في ولاية الحوض الشرقي، خاصة في باسكنو.

وأضافت أن هذه الجهود، المدعومة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبنك الدولي، أسهمت في تحسين مؤشرات الولوج إلى الخدمات الصحية، حيث تم تسجيل نحو 38 ألف استشارة خلال 2025، وبلوغ نسبة متابعة الحمل 100%، إضافة إلى استفادة أكثر من 70% من الأطفال دون سن السنة من التلقيح الكامل.

وأكدت أن القطاع يعول على مخرجات هذه الورشة في بلورة رؤية متكاملة لتعزيز إدماج اللاجئين في النظام الصحي الوطني، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق الاستفادة منها في المناطق المستضيفة.