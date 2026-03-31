أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، رفع أسعار الغاز المنزلي لتقليل الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها الدولة جراء دعمه.

وقالت الحكومة إن رفع سعر الغاز المنزلي جاء نتيجة التكاليف الباهظة التي تتحملها بسبب دعمه، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

ولفتت إلى أن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع أسعاره، ما جعل الحكومة تدفع عن كل قنينة غاز 6200 أوقية قديمة.

وأوضحت الحكومة أن زيادة سعر الغاز المنزلي لا تعني أنها رفعت يدها عن دعمه، مشددة على أنها ما زالت تدعمه لكنها قلصت هامش الدعم.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد قال خلال لقائه بالأحزاب السياسية الأسبوع الماضي إن دعم المحروقات لا يمكن أن يستمر