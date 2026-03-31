أعلنت الحكومة الموريتانية، الثلاثاء، حزمة إجراءات للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا على خلفية الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدة أن التدابير الجديدة تراعي الفئات الهشة ولن تؤثر على أسعار المواد الأساسية.

وقال الناطق باسم الحكومة الحسين مدو إن السلطات قررت حظر تنقل السيارات داخل المدن عند منتصف الليل، ابتداءً من الخميس، في إطار مساعٍ لترشيد استهلاك الطاقة.

وأضاف أن الرئيس الموريتاني قرر التنازل عن مليون أوقية قديمة من راتبه، فيما سيتنازل الوزير الأول عن 400 ألف أوقية قديمة، للمساهمة في تخفيف آثار ارتفاع أسعار الطاقة.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة تقديم دعم مباشر للموظفين العموميين بقيمة 45 ألف أوقية قديمة، لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار الغاز المنزلي.

وأكد الوزير الناطق باسم الحكومة، أن هذه الإجراءات لن تنعكس على أسعار المواد الأساسية، التي قال إنها ما تزال خاضعة للتسقيف، مشيرًا إلى أن لدى الحكومة استراتيجية مُعدة سلفًا للتعامل مع التقلبات، وغير مرتبطة مباشرة بتطورات الأسواق العالمية.

وأوضح أن الحكومة اعتمدت مقاربة تهدف إلى إيجاد حل عملي للأزمة، مع مراعاة القدرة الشرائية للأسر، خصوصًا الفئات الأكثر هشاشة