أخفقت مساعٍ داخل الاتحاد الإفريقي لاعتماد دعم موحد لترشيح ماكي صال لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، بعد اعتراض أكثر من عشرين دولة عضوًا على الإجراء الذي قادته بوروندي بصفتها الرئيس الدوري للاتحاد.

وكانت بوروندي قد طرحت اعتماد الترشيح عبر ما يُعرف بإجراء «الصمت» مطلع مارس الجاري، غير أن كسر عدد من الدول لهذا الإجراء حال دون إصدار موقف إفريقي موحد، في ظل اعتراض رواندا التي اعتبرت الخطوة مخالفة للقواعد المنظمة للترشيحات.

وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن قانونية الإجراء، حيث انتقد وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونغيريهي ما وصفه بفرض الأمر الواقع، بينما دافعت بوروندي عن المسار المعتمد، مؤكدة أنه يندرج ضمن آليات الاتحاد.

ويأتي هذا الخلاف في سياق توتر إقليمي مرتبط بالوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تقف كيغالي وغيتغا في معسكرين متقابلين، ما انعكس على مواقفهما داخل الاتحاد الإفريقي.