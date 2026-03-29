شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel

Mauritel

موريتانيا.. الأغلبية تحدد ممثليها لمناقشة خريطة الحوار

أحمد بدي

أعلنت أحزاب قطب الأغلبية عن لائحة ممثليها المكلفين بنقاش التفاهمات مع الأقطاب السياسية الأخرى حول وثيقة خريطة الحوار الوطني المرتقب.

وضمت اللائحة:

عن حزب الإنصاف:

محمد يحي ولد حرمه

سيدي أحمد ولد الرايس

با عثمان

سيدي محمد ولد بونه الملقب “المدير”

عن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم:

سماري عمر

عن حزب الإصلاح:

محمد السالك ولد إبراهيم

عن حزب التحالف الوطني الديمقراطي:

أحمدو بمب

عن حزب نداء الوطن:

محمد ولد الطلبه

عن حزب الكرامة:

محمد ولد أفو

عن حزب حوار:

محمد ولد بواه

عن حزب حاتم:

محمد البشير ولد محمد لقظف

عن حزب الفضيلة:

عثمان ولد الشيخ أبي المعالي

عن حزب الرفاه:

محمد ولد فال

عن حزب الوحدة والتنمية:

الشيخ بوي ولد شيخن تقي الله

عن حزب الوسط والعمل من أجل التقدم (المسار):

هاديا دنديا

عن حزب جبهة المواطنة والعدالة:

محمد لمين ولد الداه

كما تم اختيار سيدي أحمد ولد الرايس وسيدي محمد ولد بونه الملقب “المدير” مقررين ضمن هذه اللجنة.

Mauritel

chinguitel
