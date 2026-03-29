أعلنت أحزاب قطب الأغلبية عن لائحة ممثليها المكلفين بنقاش التفاهمات مع الأقطاب السياسية الأخرى حول وثيقة خريطة الحوار الوطني المرتقب.
وضمت اللائحة:
عن حزب الإنصاف:
محمد يحي ولد حرمه
سيدي أحمد ولد الرايس
با عثمان
سيدي محمد ولد بونه الملقب “المدير”
عن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم:
سماري عمر
عن حزب الإصلاح:
محمد السالك ولد إبراهيم
عن حزب التحالف الوطني الديمقراطي:
أحمدو بمب
عن حزب نداء الوطن:
محمد ولد الطلبه
عن حزب الكرامة:
محمد ولد أفو
عن حزب حوار:
محمد ولد بواه
عن حزب حاتم:
محمد البشير ولد محمد لقظف
عن حزب الفضيلة:
عثمان ولد الشيخ أبي المعالي
عن حزب الرفاه:
محمد ولد فال
عن حزب الوحدة والتنمية:
الشيخ بوي ولد شيخن تقي الله
عن حزب الوسط والعمل من أجل التقدم (المسار):
هاديا دنديا
عن حزب جبهة المواطنة والعدالة:
محمد لمين ولد الداه
كما تم اختيار سيدي أحمد ولد الرايس وسيدي محمد ولد بونه الملقب “المدير” مقررين ضمن هذه اللجنة.