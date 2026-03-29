أعلنت أحزاب قطب الأغلبية عن لائحة ممثليها المكلفين بنقاش التفاهمات مع الأقطاب السياسية الأخرى حول وثيقة خريطة الحوار الوطني المرتقب.

وضمت اللائحة:

عن حزب الإنصاف:

محمد يحي ولد حرمه

سيدي أحمد ولد الرايس

با عثمان

سيدي محمد ولد بونه الملقب “المدير”

عن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم:

سماري عمر

عن حزب الإصلاح:

محمد السالك ولد إبراهيم

عن حزب التحالف الوطني الديمقراطي:

أحمدو بمب

عن حزب نداء الوطن:

محمد ولد الطلبه

عن حزب الكرامة:

محمد ولد أفو

عن حزب حوار:

محمد ولد بواه

عن حزب حاتم:

محمد البشير ولد محمد لقظف

عن حزب الفضيلة:

عثمان ولد الشيخ أبي المعالي

عن حزب الرفاه:

محمد ولد فال

عن حزب الوحدة والتنمية:

الشيخ بوي ولد شيخن تقي الله

عن حزب الوسط والعمل من أجل التقدم (المسار):

هاديا دنديا

عن حزب جبهة المواطنة والعدالة:

محمد لمين ولد الداه

كما تم اختيار سيدي أحمد ولد الرايس وسيدي محمد ولد بونه الملقب “المدير” مقررين ضمن هذه اللجنة.