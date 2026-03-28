قال الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي إن الحكومة لن تتسامح مع أي ممارسات احتكارية في سوق المحروقات، مشددا على أن السلطات ستغلق وتعاقب، وفقا للقانون، كل محطة تخالف الإجراءات المعمول بها أو تتورط في المضاربة ورفع الأسعار دون مبرر.

وأوضح، في تدوينة نشرها على صفحته في “فيسبوك”، أن فرق وزارة الطاقة والنفط منتشرة ميدانيا لمراقبة السوق وضمان احترام الأسعار، ومكافحة المضاربة.

ودعا الوزير الأول الموريتانيين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات، مشددا على أنه لا مبرر لتخزين المحروقات أو التزود بكميات تفوق الحاجة الاعتيادية، في ظل توفر مخزون كافٍ واتخاذ إجراءات لضمان استمرارية التموين والحد من التهريب.

وكان عدد من الموريتانيين قد اشتكوا من إغلاق بعض محطات الوقود، رغم توفرها على المازوت والبنزين، وذلك للمضاربة بهما، مع احتمال ارتفاع الأسعار مع بداية الشهر.

وشهدت العاصمة نواكشوط هذا الأسبوع تزاحما لعدد من السيارات على محطات محدودة تتوفر على الوقود، حيث تشكلت طوابير أمامها في انتظار التزود.