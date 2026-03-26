دعت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الأئمة والخطباء إلى توحيد خطبة الجمعة المقبلة حول موضوع ترشيد استخدام الطاقة والموارد العامة، والتحذير من الإسراف والتبذير.

وقالت الوزارة، في إعلان صادر عن أمانتها العامة، إن الخطبة المقررة ليوم الجمعة 27 مارس 2026 ستتناول مخاطر التبذير وضرورة الاعتدال في الإنفاق، استنادًا إلى نصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأضافت أن اختيار هذا الموضوع يأتي في إطار التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد وتعزيز ثقافة الاعتدال في المجتمع، حاثة الأئمة والخطباء على الالتزام بمحور الخطبة.

ويأتي هذا التوجيه في سياق إجراءات حكومية لترشيد استهلاك الطاقة والمحروقات، في ظل تداعيات التوترات في الشرق الأوسط على إمدادات وأسعار الطاقة عالميًا.