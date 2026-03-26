أطلقت وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه، اليوم الخميس، حملة ميدانية لمتابعة وضعية الأسواق، تشمل مراقبة المخزون وضبط الأسعار وتعزيز حماية المستهلك والتصدي لمختلف أشكال الغش.

وقالت الوزيرة إن الحملة تندرج في إطار مواكبة تداعيات الظرف الدولي، عبر تشديد الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك من المضاربات والتصدي للممارسات غير القانونية.

وأضافت أن هذه التوجيهات تُرجمت من خلال تشكيل لجنة استراتيجية لمتابعة السوق برئاسة وزارة التجارة وبمشاركة قطاعات معنية، وذلك عقب اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي.

وأكدت الوزيرة أن السلطات اتخذت إجراءات لضمان استقرار السوق، مشيرة إلى توفر مخزون كافٍ من المواد الأساسية يضمن تموين الأسواق واستقرار الأسعار، بالتزامن مع استمرار عمليات الاستيراد، موضحة أن الحملة ستنطلق من السوق المركزي على أن يتم تعميمها تدريجيا لتشمل مختلف ولايات البلاد.