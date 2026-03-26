نظم حراك نشطاء بوتلميت اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر”، رفضًا لما وصفوه بـ”إقصائهم من التحيين الأخير للسجل الاجتماعي”.

وعبّر المحتجون خلال الوقفة، عن استيائهم من عملية الإقصاء التي شملت، حسب قولهم، “عددًا كبيرًا من الأسر المستحقة للاستفادة بعد التحيين الأخير”.

وأكد نشطاء الحراك في تصريح لـ”صحراء ميديا”، أنهم التقوا بالإدارة المعنية في المندوبية، وطرحوا عليها مختلف الملاحظات والمشاكل المرتبطة بالسجل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بوجود أخطاء في المعايير وحرمان أسر هشة كانت مسجلة سابقًا.

وطالب الحراك خلال اللقاء، بمراجعة اللوائح وإنصاف المتضررين.