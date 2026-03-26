أعلنت إدارة السجون في غينيا، أمس الأربعاء، وفاة أبوبكر سيديكي دياكيتي، الملقب بـ“تومبا”، عن عمر ناهز 58 عاماً، وهو المساعد الشخصي السابق للنقيب موسى داديس كامارا، الذي كان يقود البلاد آنذاك، أثناء قضائه عقوبة بالسجن في العاصمة كوناكري.

وفارق دياكيتي الحياة في المستشفى العسكري بمعسكر “ساموري توري”، متأثراً بمضاعفات صحية إثر وعكة ألمت به منذ الاثنين الماضي، بينما كان يقضي حكماً بالسجن عشر سنوات نافذة صدر في 2024 بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ويرتبط اسم دياكيتي بأحداث “مجزرة ملعب كوناكري” في سبتمبر 2009، كما عُرف بإطلاق النار على داديس كامارا في ديسمبر من العام نفسه عقب خلاف بينهما، قبل أن يغادر البلاد لسنوات.

وغادر دياكيتي البلاد متنقلاً بين باماكو وداكار قبل توقيفه وتسليمه إلى غينيا، حيث حوكم وأدين، لتطوى بوفاته صفحة من الشخصيات البارزة في التاريخ العسكري والسياسي لغينيا.