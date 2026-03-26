أعلنت وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان تعليق تراخيص جميع المهرجانات الثقافية والفنية المبرمجة في الولايات الداخلية، سواء ذات الطابع الدولي أو الوطني أو الجهوي، وذلك إلى حين تهيؤ الظروف الملائمة لتنظيمها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن هذا القرار يأتي في سياق ما تشهده الساحة الدولية من توترات جيوسياسية أفضت إلى اضطراب في سلاسل التموين وارتفاع استثنائي في أسعار المحروقات.

وأضافت أن “هذا الإجراء يتنزل ضمن ما تفرضه المرحلة من ضرورة التقيد الصارم بمتطلبات ترشيد الموارد الطاقوية والتكيف مع الظرف القائم”.