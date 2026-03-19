أعلنت رئاسة الجمهورية أن 126 سجينا سيفرج عنهم مباشرة ضمن العفو الرئاسي بمناسبة عيد الفطر، فيما سيستفيد 101 آخرون من تخفيض سنة كاملة في مدة عقوبتهم.

وقالت الرئاسة في إن المرسوم، الصادر استنادا إلى المادة 37 من الدستور، يشمل المدانين الذين اكتسبت أحكامهم الصفة النهائية قبل 19 مارس 2026، ولم يكونوا قد استفادوا من أي عفو خلال السنتين الماضيتين.

وذكرت الرئاسة أن القرار يستثني الجرائم الخطيرة، بما في ذلك القتل العمد، والإرهاب، والحرابة، والاغتصاب، والاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية، إلى جانب التحريض على الكراهية والتمييز، وتهريب المهاجرين، واختلاس وتبديد المال العام، وتزوير العملات، فضلا عن الجرائم المرتبطة بالمخدرات الخطرة