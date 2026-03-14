بدأت موريتانيا أمس الجمعة التحضيرات النهائية لشحن 2100 طن من البطيخ الأحمر، في أول رحلة تصدير مباشرة عبر البحر إلى مدينة تاراغونا بالمملكة الإسبانية.

وجرت عملية الشحن في ميناء نواكشوط المستقل (ميناء الصداقة)، بإشراف مباشر من رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد.

وقال ولد الشيخ أحمد، في تصريح نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، إن صادرات البلاد من البطيخ إلى الأسواق الأوروبية بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 30 ألف طن، بعائدات تجاوزت 120 مليون دولار.

وأضاف أن هذه الرحلة تمثل بداية سلسلة من الشحنات المنتظمة نحو إسبانيا، بمعدل شحنة كل خمسة عشر يوماً.

وكانت موريتانيا قد أعلنت أن عائدات تصدير البطيخ خلال عام 2024 بلغت 5 مليارات و500 مليون أوقية دخلت البنك المركزي.

كما قفزت المساحات المزروعة بالبطيخ في البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة من 200 إلى ثلاثة آلاف هكتار، وفق تقديرات رسمية.