توفي منقب مساء اليوم الجمعة إثر تعرضه لعدة طعنات بسلاح أبيض وجهها إليه ابن خالته قرب مجهر “اسوادنه” في منطقة الشكات، شمالي شرق موريتانيا.

وبحسب معلومات أولية حصل عليها مراسل “صحراء ميديا” في ازويرات، فإن الحادثة وقعت بعد صلاة المغرب، حين دخل المنقبان في مشادة كلامية داخل مجهر في اكليب اندور، قبل أن يخرجا إلى مكان قريب من الموقع، حيث تطور الخلاف إلى شجار، أقدم خلاله أحدهما على طعن الآخر عدة طعنات بخنجر.

وقد أسفرت الطعنات عن وفاة الضحية في عين المكان، وسط حالة من الصدمة في أوساط المنقبين المتواجدين بالمنطقة.

وأكدت المصادر أن عناصر نقطة الدرك الوطني في الشكات تمكنت من توقيف المشتبه به، حيث يجري الاحتفاظ به في انتظار استكمال التحقيق لكشف ملابسات الحادثة، قبل إحالته إلى الجهات القضائية المختصة.