قال رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس إن عقد الغاز الخاص بمشروع “السلحفاة آحميم” المشترك بين موريتانيا والسنغال، والذي تديره شركة “بي بي” البريطانية، يتضمن بنودًا غير منصفة.

وأضاف سونكو أن مراجعة حكومية لعقود الموارد الطبيعية خلصت إلى أن العقد المرتبط بالمشروع “أحادي الجانب وغير عادل”، مؤكداً أن الحكومة تعتزم مناقشة هذه الاتفاقيات بالتفصيل.

وأشار إلى أن الحكومة ستنشر وثيقة تتضمن تفاصيل العقود التي خضعت للمراجعة، والتي شملت أيضاً قطاعات الصيد والبنية التحتية، دون تقديم تفاصيل بشأن أي مناقشات محتملة مع شركة “بي بي”.

وجاءت تصريحات سونكو ضمن مراجعة أوسع لعقود الموارد في البلاد، في إطار تعهد الحكومة بإعادة تقييم الاتفاقيات السابقة.