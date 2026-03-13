افتُتحت ليل الجمعة بملعب شيخا بيديا في نواكشوط فعاليات النسخة الثالثة عشرة من مهرجان “ليالي المدح”، المنظم تحت رعاية السيدة الأولى مريم محمد فاضل الداه، وبحضور عدد من المهتمين بالمديح النبوي والفنون الشعبية.

وقال مدير مركز “ترانيم للفنون الشعبية” محمد عالي بلال إن دورة هذا العام تأتي بعد اعتماد “المدح” تراثاً إسلامياً لدى منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والاعتراف بالمركز كجمعية ذات نفع عام، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لإدراجه ضمن قائمة التراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وأعلن المركز تخصيص هذه النسخة لذكرى الحقوقي الراحل بوبكر ولد مسعود، عضو المجلس الشرفي للمركز، الذي توفي فجر الخميس عن عمر ناهز ثمانين عاماً، وذلك بقرار من المجلس الفني لـ”ترانيم” تقديراً لمسيرته النضالية ودوره في دعم الفنون الشعبية.

وتستقطب “ليالي المدح” حضوراً من المهتمين بالمديح النبوي في ليالي شهر رمضان، بمشاركة عدد من المداحين التقليديين في تظاهرة سنوية تهدف إلى صون الموروث المديحي.