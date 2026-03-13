أكدت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه اليوم الجمعة أن دقة المعطيات تعد أساسًا لتطوير نظام “سراج” المعلوماتي وضمان تسيير أكثر نجاعة للقطاع التعليمي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مع المديرين الجهويين للتعليم عبر تقنية الاتصال المرئي، خُصص لبحث سبل تطوير الأداء ومواءمة المعطيات المسجلة في النظام مع المعلومات الموثقة على منصة الامتحانات.

وأوضحت الوزيرة أن أي تخطيط محكم لتسيير القطاع وضبط موارده المادية والبشرية يجب أن يستند إلى معلومات دقيقة، مشيرة إلى أن تحقيق ذلك يمر عبر التطوير المستمر لنظام معلوماتي فعال ومواكبة تسييره بكفاءة من طرف الفاعلين في الميدان.

ودعت المديرين الجهويين إلى مضاعفة الجهود مع مديري المؤسسات التعليمية لضبط نظام “سراج”، بوصفه المنصة المعلوماتية المرجعية المعتمدة في توفير معطيات القطاع وتسيير موارده المادية والبشرية.