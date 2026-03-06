أعلنت شركة الشحن البحري العالمية “إم إس سي” فرض رسوم طارئة إضافية على الشحنات المتجهة إلى عدد من الدول الأفريقية وجزر المحيط الهندي، بسبب تصاعد المخاطر الأمنية التي تؤثر على حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب.

وقالت الشركة إن هذه الرسوم، التي بدأ تطبيقها في الخامس من مارس وحتى إشعار آخر، تأتي لتعويض تداعيات التوترات الأمنية في الشرق الأوسط، والتي دفعت شركات الشحن إلى تعديل مسارات السفن وزيادة أقساط التأمين وفرض تكاليف إضافية مرتبطة بالمخاطر.

وأضافت أن الرسوم تشمل الشحنات القادمة من شبه القارة الهندية إلى شرق أفريقيا والصومال وموزمبيق وجزر المحيط الهندي، إضافة إلى الشحنات القادمة من دول الخليج والمتجهة إلى عدة دول أفريقية.

وبحسب الشركة، تصل الرسوم الإضافية إلى 500 دولار للحاويات الجافة و1000 دولار للحاويات المبردة للشحنات القادمة من شبه القارة الهندية، بينما تبلغ 2000 دولار للحاويات ذات 20 قدما و3000 دولار للحاويات ذات 40 قدما و4000 دولار للحاويات المبردة للشحنات القادمة من دول الخليج.