تسلّمت موريتانيا اليوم الجمعة، من جمهورية الصين الشعبية 130 ماكينة خياطة كهربائية.

وتسلّم هذه المساعدة الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والأسرة، حمودي شيخنا عالي، من السفير الصيني في نواكشوط، تانغ تشونغ دونغ.

وتأتي هذه المبادرة – وفق الوكالة الموريتانية للأنباء – دعماً لجهود تمكين المرأة حيث ستُخصَّص الماكينات لصالح مركز التكوين لتمكين المرأة، ولا سيما المتدربات في مجال الخياطة.

وفي كلمة بالمناسبة، قال الأمين العام للوزارة إن هذه المبادرة تجسّد عمق علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين، وتعكس روح التضامن الداعمة لجهود موريتانيا في مجال تمكين المرأة.

وأضاف أن تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف مجالات الحياة يشكلان محوراً أساسياً في البرنامج الانتخابي للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «طموحي للوطن».

وأشار إلى أن مركز التكوين لتمكين المرأة يُعد إحدى الأدوات المهمة التي يعتمد عليها القطاع لتحقيق أهدافه، حيث يوفر برامج تكوين في مجالات مهنية متعددة، من بينها الخياطة والتطريز وصناعة الملابس.