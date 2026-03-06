وقعت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية في موريتانيا ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، اليوم الجمعة، اتفاقية تعاون فني لدعم التحضير للإحصاء الزراعي الشامل في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن الاتفاقية تهدف إلى وضع الإطار القانوني والمؤسسي للإحصاء الزراعي الشامل، وتحيين المنهجية والاستمارات الخاصة به، وإعداد دليل وخطة لتحليل البيانات واعتماد وسائل حديثة لجمعها.

وأضافت الوزارة أن البرنامج سيُنفذ خلال الفترة الممتدة من بداية عام 2026 إلى مارس 2027، مع دعم القدرات الوطنية عبر التكوين الفني وتعزيز قواعد البيانات والمسوح اللازمة لتوجيه السياسات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني أحمد سالم ولد العربي، الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، فيما وقعها عن منظمة الفاو ممثلها في موريتانيا جان سناهون.