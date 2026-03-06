أعلنت البحرية السنغالية، أمس الخميس، إنقاذ 139 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن زورق تقليدي قبالة السواحل، فيما عُثر على جثة رضيع على متن القارب.

وقالت مديرية الإعلام والعلاقات العامة للقوات المسلحة السنغالية إن الزورق الذي انطلق من غامبيا بقي في البحر لمدة 11 يوما قبل أن تتمكن البحرية من تحديد موقعه.

وأضافت المديرية أن المهاجرين وجثة المولود نُقلوا إلى القاعدة البحرية الأميرال فاي غاساما في داكار، حيث تم تسليمهم إلى الجهات المختصة.

وشهدت الفترة الأخيرة انتقال نقاط انطلاق قوارب الهجرة غير النظامية نحو سواحل غامبيا وغينيا كوناكري، بعد تشديد المراقبة البحرية في السنغال وموريتانيا والمغرب.