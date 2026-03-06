قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس الخميس، إنه وجّه بتخصيص جزء معتبر من أي فائض في الميزانية لتحسين ظروف الموظفين بشكل عام وموظفي قطاع التربية بشكل خاص، خصوصا المدرسين والمعلمين، خلال إفطار مع أفراد من الأسرة التربوية.

وأكد حرصه على مواصلة ترسيخ مشروع المدرسة الجمهورية وتطوير المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن الحكومة أطلقت هذا المشروع لضمان نفاذ جميع المواطنين إلى التعليم في ظروف متكافئة وترسيخ قيم المواطنة.

وأضاف أن الجهود في قطاع التعليم شملت توسيع البنى التحتية المدرسية وتوفير الدعامات التربوية وإصلاح مؤسسات التعليم ومراجعة المناهج والبرامج التربوية.

وأشار إلى أن نجاح أي إصلاح تعليمي يرتبط بوجود مدرسين أكفاء ومخلصين لرسالتهم، مؤكدا أن المدرس يمثل حجر الزاوية في بناء مستقبل الأجيال.