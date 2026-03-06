أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، أن 20 ألفا و51 طالبا تنطبق عليهم معايير الاستفادة من المنح الجامعية خلال هذا العام، وذلك بعد تحيين بيانات الطلاب ودراسة التظلمات المتعلقة بإسناد المنح والسكن والنقل.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد طلاب التعليم العالي الذين تم التأكد من بياناتهم الشخصية والأكاديمية بلغ 46 ألفا و75 طالبا، مشيرة إلى أن تحديد المستفيدين من المنح تم وفق عشرة معايير، من بينها الدعم الاجتماعي، ودعم لامركزية التعليم العالي، والتميز الدراسي والأكاديمي، إضافة إلى معايير انتقالية تتعلق بسنوات الدراسة بعد البكالوريا.

وأضافت أن معايير الدعم الاجتماعي شملت الناجحين في بكالوريا 2024 و2025 المقيدين في السجل الاجتماعي، والذين بلغ عددهم 6 آلاف و636 طالبا، فيما استفاد 1662 طالبا من معيار دعم لامركزية التعليم العالي.

ودعت الوزارة الطلاب المستفيدين من المنح والسكن والنقل إلى التوجه إلى مركز الخدمات الجامعية لإتمام الإجراءات، مشيرة إلى أنها أحالت قوائم المستفيدين إلى المركز.