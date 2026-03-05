عقد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، سلسلة اجتماعات عمل مع ولاة نواكشوط الشمالية والغربية والجنوبية، في إطار التحضير لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، وذلك لبحث سبل توسيع التغطية الكهربائية وتعزيز إنارة الطرق والأحياء.

وتركزت المباحثات على تحديد الأولويات المرتبطة بتقوية شبكات الكهرباء، وإضافة محولات جديدة، وتنفيذ برامج موسعة للإنارة العمومية، خصوصاً على مستوى الطرق والمحاور الحيوية داخل المقاطعات.

وأكد الوزير خلال الاجتماعات أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في برمجة المشاريع، من خلال إشراك السلطات الإدارية والبلدية وأخذ مقترحات الحكام والعمد بعين الاعتبار، خاصة ما يتعلق بالإكراهات ذات الطابع الاستعجالي التي تواجه الأحياء.

كما مكنت اللقاءات من بلورة تصور عملي لتوجيه التدخلات وفق احتياجات المقاطعات، مع وضع آلية متابعة لتنفيذ الأنشطة بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الفنية في صوملك المشرفة على تنفيذ البرنامج.

ويهدف البرنامج إلى توسيع التغطية الكهربائية في مختلف ولايات ومقاطعات العاصمة، عبر إنشاء وتوسعة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، وبناء محطات تحويل جديدة لتقوية التيار، إلى جانب تنفيذ برامج شاملة لإنارة الطرق والمحاور الرئيسية.