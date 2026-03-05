قال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، أمس الأربعاء، إن مخزون المحروقات في البلاد يوجد في وضعية مريحة، مؤكداً عدم وجود أي إشكالات في تموين السوق بالمواد الطاقوية.

وأوضح ولد خالد، خلال المؤتمر الصحفي المعقب لاجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت إجراءات لضمان توفر المواد الطاقوية ومتابعة وضعية المخزون في ظل التطورات الجيوسياسية الدولية.

وأضاف أن لجاناً مختصة شُكّلت لمتابعة مخزون المواد الأساسية، بما في ذلك المواد الطاقوية، ضمن إجراءات احترازية لضمان تموين الأسواق.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل كذلك على تعزيز قدرات التخزين، بعد رفع الطاقة التخزينية في نواكشوط بنحو 23 ألف متر مكعب لترتفع من 60 ألفاً إلى 83 ألف متر مكعب، مع خطط لرفعها مستقبلاً إلى نحو 183 ألف متر مكعب.