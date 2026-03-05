عقد وزير الصحة محمد محمود ولد اعل محمود، اليوم الخميس، اجتماعاً للجنة الفنية المكلفة بمتابعة تحضير انطلاق خدمات المراكز الصحية قيد الإنشاء ضمن البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط.

وقالت وزارة الصحة، في منشور لها، إن الاجتماع استعرض الترتيبات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتجهيز وتشغيل هذه المرافق الصحية، بما في ذلك اقتناء المعدات والتجهيزات الطبية، وربط المراكز الصحية بشبكات المياه والكهرباء، وتعبيد الطرق المؤدية إليها، إضافة إلى تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع ناقش اعتماد نظام إلكتروني للملف الطبي الشخصي للمريض وتنظيم المواعيد الطبية رقمياً، إلى جانب إعداد خطة إعلامية للتعريف بالخدمات التي ستقدمها هذه المراكز، وبحث آليات تمويل وتشغيلها بمساهمة الصندوق الوطني للتضامن الصحي.

وأوضحت أن هذه المراكز تندرج ضمن البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، الذي يشمل بناء وتجهيز وإعادة تأهيل 28 منشأة صحية في مقاطعات العاصمة التسع، بهدف توسيع العرض الصحي وتحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.