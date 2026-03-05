قال رئيس اتحاد قوى التقدم وعضو قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، محمد ولد مولود، اليوم الخميس، إن الائتلاف غير راضٍ عن وتيرة المرحلة الممهدة للحوار الوطني، داعياً إلى الدخول الفعلي في الحوار ومناقشة القضايا الأساسية.

وأضاف ولد مولود، في تصريح للصحافة على هامش حفل تسلّم الملاحظات النهائية من تحالف قطب المعارضة، أن الائتلاف كان يتوقع الانتقال مباشرة إلى الحوار، باعتبار أن المواضيع الرئيسية، بما في ذلك خارطة الطريق والمشاركون، تضمنتها الوثيقة المرجعية.

وأشار إلى أن النقاش ظل طوال نحو عام منحصراً في قضايا تمهيدية لا تمثل محل خلاف بين الأقطاب، معتبراً أنه أصبح من الضروري الانتقال إلى مناقشة الموضوعات الجوهرية.

وعبر ولد مولود عن تخوفه من حدوث نوع من المماطلة من بعض الجهات التي لا ترغب في تسريع مسار الحوار، مؤكداً أن البلاد تواجه تحديات تستدعي التعجيل بإطلاق الحوار والاستعداد لها مسبقاً.