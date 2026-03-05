عبرت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ المشاريع الكبرى عن ارتياحها لنسبة تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط، في اجتماع عقدته اليوم الخميس.

وأوضحت اللجنة برئاسة الوزير الأول المختار ولد اجّاي، أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 86%، في حين لم تتجاوز نسبة استهلاك الآجال المحددة 81%. وهو ما اعتبرته اللجنة “تقدما مريحا في تنفيذ مختلف مكونات البرنامج”.

كما استعرضت اللجنة “وضعية البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية، حيث بلغت نسبة التقدم في إنجازه 26%، مقابل استهلاك 17% فقط من الآجال المقررة”.

وحسب اللجنة فإن المعطيات أظهرت “استمرارا في تحسن الأداء العام في تنفيذ محفظة المشاريع الكبرى، رغم تسجيل بعض الفوارق في وتيرة الإنجاز بين القطاعات”.