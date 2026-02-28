دانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، اليوم السبت، الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية، معربة عن قلقها من التطورات العسكرية المتسارعة في الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الاعتداءات استهدفت السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن، وذلك في أعقاب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت إيران.

وأكدت موريتانيا تضامنها اللامشروط مع هذه الدول، ورفضها القاطع لأي مساس بأمنها واستقرارها، معتبرة أن أي تهديد يطالها يعد مساسا مباشرا بأمن موريتانيا.

وجدد البيان دعوة موريتانيا إلى الوقف الفوري للتصعيد وضبط النفس، وتغليب الحلول الدبلوماسية في إطار احترام سيادة الدول، بما يجنب المنطقة مزيدا من التوتر وعدم الاستقرار ويصون السلم والأمن الإقليميين.