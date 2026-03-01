أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الأحد، مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي جراء غارات إسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران السبت، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقتله.

وقالت الحكومة الإيرانية إنها قررت إعلان الحداد العام لمدة 40 يوما، مع تعطيل الدوائر الرسمية لمدة سبعة أيام.

ونقل التلفزيون عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله إن “شهادة المرشد علي خامنئي ستكون منطلقا لانتفاضة عظيمة ضد طغاة العالم”، وفق وصفه.

كما أفادت وكالة فارس، نقلا عن مصادر مقربة من مكتب المرشد، بمقتل ابنة خامنئي وصهره وحفيدته وزوجة ابنه في الضربات ذاتها.

وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق مقتل خامنئي، قائلا إن ذلك “ليس عدلا للشعب الإيراني فحسب، بل لجميع الأمريكيين”، ومعتبرا أن المرشد الإيراني “لم يتمكن من الإفلات من أجهزة الاستخبارات الأمريكية وأنظمة التتبع المتطورة”، بحسب تعبيره.

وأضاف أن خامنئي والقادة الذين قتلوا معه “لم يكن بوسعهم فعل أي شيء”، واصفا التطورات بأنها “أكبر فرصة للشعب الإيراني لاستعادة وطنه”.

وفي ما يتعلق بالعمليات العسكرية، قال ترمب إن القصف “المكثف والدقيق” سيستمر طوال الأسبوع أو “طالما كان ذلك ضروريا”، مضيفا أن الهدف هو “تحقيق السلام في الشرق الأوسط والعالم”.